Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости

Павел Дикань: Сегодня государство стоит на месте, у нас нет стратегии развития. Находимся в неопределенности. Нынешняя власть не понимает важности события Революции достоинства. Однако именно она открыла путь Зеленскому к президентству. Не осознавая таких базовых вещей, нельзя определиться со стратегией движения страны. Фото: ВВС

Преступления против Майдана не были первым приоритетом для прошлой власти. Но она делала хоть что-то. Для нынешней власти эти дела вообще не важны. Они рассматривают преступления против активистов Майдана исключительно как средство для пиара.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит адвокат семей "Небесной сотни" Павел ДЫКАНЬ.

- Зеленский и его команда 20 февраля вспомнят о расстрелах на Институтской. Расскажут о чудесном управления в Государственном бюро расследований, которое на самом деле таковым не является, - считает Пало Дикань. - То, о чем сейчас отчитывается ГБР, это - дела, которые были расследованы и доведены до судебного разбирательства еще управлением Горбатюка. Фактически ГБР и его новое подразделение по делам Майдана не сделали еще абсолютно ничего. Есть большие сомнения, что вообще намерены разведывать, учитывая некоторые кадровые решения внутри Бюро. Заместителем председателя ГБР назначили Александра Бабикова, адвоката Виктора Януковича. Он точно имеет конфликт интересов и не должен занимать какую-то должность в структуре, занимающейся делами Майдана.

О чем свидетельствует это назначение?

- Выглядит как очевидный признак реванша. Можем видеть откат назад, к принципам власти Януковича.

Что удалось сделать по делам Майдана сегодня?

- С 2014 по 2019 год сделали огромный объем работы. Установили чрезвычайно большое количество фактов и лиц, причастных к совершению преступлений. Были объективные и субъективные причины, почему процесс длится так долго. Даже после Революции достоинства система правосудия сопротивлялась расследованию. Лица, которые мешали следствию так и не были наказаны. Руководство Генеральной прокуратуры тогда тоже вставляло палки в колеса, но это было не системное сопротивление, а точечное. Не давали должной поддержки, не согласовывали отдельные следственные действия. Были случаи уничтожения документов дел. Тем не менее следователи установили личности, оружие, причастных к преступлениям. Дела вели люди, которые были независимы в юридическом смысле.

Сегодня же ничего не происходит. На долгое время расследования искусственно остановили. Следственную группу распустили и только ее остатки вобрало в себя ГБР. Сейчас нет никакой уверенности, что этот орган сможет независимо расследовать преступления против активистов на Майдане. Сейчас ситуация с перспективой этого расследования намного хуже.

Какие следственные действия можно проводить сейчас, когда уже прошло 6 лет?

- Так и не завершили следственные эксперименты. Это очень важная часть расследования событий 18-20 февраля 2014 года. До сих пор всплывают новые фото, видео, свидетели, которые почему-то молчали все эти годы. Опыт расследования подобных дел в других странах свидетельствует, что процесс может длиться десятилетиями. Если не удастся собственными силами довести дела до конца, нужно будет стараться привлечь международные организации.

В начале своей президентской каденции Владимир Зеленский обещал наказать виновных по делу Майдана. Почему сейчас происходит наоборот?

- Нынешняя власть гораздо больше переживает из-за свой рейтинг. Их не очень волнуют реальные действия, справедливость. Команда Зеленского будет говорить, как они способствуют расследованию, но дальше слов дело не пойдет. Ведь при такой пылкой поддержке они выдают без приговора обвиняемых в смерти десятков людей. Нарушая при этом закон. Уверен, что генеральный прокурор Рябошапка по указанию Зеленского или Богдана оказывал давление на прокуроров с целью освобождения из-под стражи "беркутовцев". Тем самым власть способствовала фактическому побегу этих людей за границу в Россию.

Можно говорить о политической целесообразности, освобождении пленных. Но это не оправдывает нарушение закона. Ведь состоялось прямое вмешательство в судейско-прокурорскую деятельность, давление на судей и незаконное принятие решений.

После отвода ручных прокуроров Рябошапки, вернули предыдущую команду, которая не согласилась участвовать в противоправных действиях. То есть в Генеральной прокуратуре прекрасно понимали, что делают преступление и искали тех, кто на это согласится. Поэтому считаю, что нынешняя власть никогда не будет заинтересована в установлении справедливости и действенном расследовании преступлений режима Януковича.

Что об этом говорит?

- Половина "новой" команды пришла с той стороны. Новый глава Офиса президента Андрей Ермак был помощником регионала Эльбруса Тедеева. Андрей Богдан работал в правительстве Азарова. Таких лиц в команде президента Зеленского достаточно много. Мы просто не обо всех знаем. Было бы наивно надеяться, что они начнут расследование против самих себя.

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Общество может оказать давление на власти и заставить ее продолжать расследовать преступления против Майдана?

- Активная часть пытается это делать, обращает внимание политиков на эту проблему. Но это абсолютное меньшинство. Более того, вряд ли наша власть реально готова прислушиваться к таким призывам.

Тот факт, что дела Майдана не доведены до конца свидетельствует о кризисе справедливости в государстве? Чем это может быть опасно?

- Безнаказанность порождает дальнейшее насилие. Если лица, которые били, похищали, убивали, не привлечены к ответственности, общество это увидит. Каждый поймет, что можно делать все, что угодно. Тебя все равно не накажут за это. Правоохранители, которые сейчас работают, увидят всю бездействие системы. Позволят себе действовать так же, как их предшественники из "Беркута". Это может перерасти в масштабное общественное противостояние. Государство в таких случаях должно стоять на позициях справедливости. Преступников надо наказать.

Двое из них - Александр Маринченко и Сергей Тамтура - вернулись в Киев после обмена в ОРДЛО. Они остаются подсудимыми. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Их осудят? Насколько это было бы важным знаком для государства, общества?

- Выглядело так, будто они вообще не хотели ехать на оккупированные территории. Их фактически заставили и они решили вернуться. Маринченко и Тампура находились под домашним арестом, даже не в СИЗО. Надеялись, что буча уляжется и они смогут спокойно выйти на свободу.

Относительно их дальнейшей роли в делах Майдана решение должен принять суд. Надо установить, как дальше будут проходить заседания. Наше законодательство не учитывает такие ситуации и пока не ясно, как следует действовать дальше.

Провели реформу Генеральной прокуратуры. Забрали у нее функцию следствия. Как оцениваете эти изменения?

- функцию следствия должны были забрать еще в 1998 году. Однако эта реформа на практике означает просто смену тобличок. Поспешное проведение конкурса, его методология, нарушения закона, которые были при аттестации, свидетельствуют, что системно никаких изменений не произошло. Вмешательство генерального прокурора в судебном процессе дел Майдана еще раз это доказывает. Сейчас в этом органе осталось очень немного прокуроров, который я доверяю.

Вряд ли полумерами можно изменить эту систему. Туда надо запускать совершенно новых людей, которые будут работать по новым методам и принципам. На одном из заседаний видел картину, как новые прокуроры молча согласовали с защитой. Такого не должно быть.

Судью Павла Вовка переизбрали председателем Окружного админсуда Киева. Его коллегу Сергея Вовка Вышгородский райсуд Киевской области оправдал по делу о "заведомо неправосудном решении". Не менее 5 месяцев правоохранители прослушивали первого и объявили ему и еще нескольким судьям подозрение в вынесении неправосудных решений и вмешательстве в работу судебных органов, в частности Высшей квалификационной комиссии судей. А второй принял решение о снятии ареста с более 400 объектов недвижимости, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Выбирал меры подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. О чем это говорит? Новая власть не собирается проводить судебную реформу?

- Беда каждой нашей власти в том, что она хочет иметь ручной суд. Не понимая, что это в будущем может сыграть против них. Единственная гарантия выживания демократической страны - независимое судопроизводство. Пока наши политики не поймут этого, системных изменений в стране не будет. Должен быть свободен суд, следствие, прокуратура. Это - краеугольных три кита, на которых строится государство. Если такая система работает, оно состоялось. У нас независимости суда пока нет. Если такие лица как Павел Волк остаются в должности, в ближайшее время ничего не изменится. За время его председательства Окружной административный суд столица стал фактически притчей во языцех. У нас существует практика, когда судьи сами прикрывают своих коллег, зная, что те совершили преступления.

Не понимаю, которое реформирования планирует делать Владимир Зеленский и "Слуга народа", но нет никаких сигналов, они осознают важность независимого суда. Скорее наоборот. Видим возвращение ряда одиозных людей, которые пять лет боялись приехать в Украину. Теперь они точно убедились, что за их прошлые преступления против государства ответственность не наступит. Это - реванш.

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Заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину. Ему приписывают влияние на ГРБ. Как думаете, какова роль Портнова в Украине сейчас?

- Он сегодня ведет себя как блогер-тролль. Выставляет напоказ тот факт, что имеет доступ к информации. Думаю, при руководстве Романа Трубы Портнов имел больше доступа к тайнам ГБР. Ему очень хотелось показать, какой он важный и насколько осведомлен. Создавал впечатление, что на что-то влияет. Насколько это влияние реально - не знаю. Но Портнов имеет личные обиды на представителей предыдущей власти. Само появление таких персонажей - очень тревожный признак.

Революция достоинства состоялась 6 лет назад. Как оцениваете ее? Какие положительные изменения вызвала в обществе, власти?

- Это было одно из важнейших событий в современной украинской истории. Люди, прошедшие через Майдан безвозвратно изменились и изменили страну. Смогли освободиться от власти ненавистного Януковича. Чувство достоинства людей, которые смогли побороть зло, значит очень много.

В чем, наоборот, есть разочарование? Чего не удалось достичь за это время?

- Сегодня видно, что люди устали. Еще со времен Советского Союза украинцы считают, что должен кто-то прийти и сделать им хорошо. После Майдана этот патернализм уменьшился немного, но он до сих пор распространен. Нету воспитания того, что ты сам ответственен за свою судьбу. Ожидаем хорошего отца, который снизит тарифы и поднимет зарплаты.

К моменту смены власти мы понемногу двигались в правильном направлении. Были ошибки, сложности, недостатки, за которые можно было наказывать тогдашних политиков. Однако было ощущение постепенного прогресса. Сегодня государство стоит на месте, у нас нет стратегии развития. Находимся в неопределенности. Нынешняя власть не понимает важности событий Революции достоинства. Однако именно она открыла путь Зеленскому к президентству. Не осознавая таких базовых вещей, нельзя определиться со стратегией движения страны. Это - один из самых больших недостатков сегодняшней властной команды.

20 февраля Украина чтит память погибших во время Революции достоинства. В столкновениях на Майдане пострадали более 2 тыс. протестующих, 109 из них погибли.