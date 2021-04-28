Возле границы Украины РФ разворачивает новую дивизию

Россия разворачивает новую дивизию. Фото: REUTERS

Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде - в непосредственной близости от границ с Украиной.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"На базе 20-й бригады в Волгограде и Камышине разворачивается целая дивизия. Это означает развертывание не менее четырех-шести новых батальонно-тактических групп со средствами усиления, которые могут достичь наших границ своим ходом - от Волгограда здесь всего 400 км, от Камышина - 600", - написал Бутусов.

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На полигоне под Воронежем Россия до сих пор сохраняет лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. По официальной версии, бригада в сентябре примет участие в маневрах "Запад-2021".

По словам Бутусова, официальная версия - "не более чем слова, чтобы хоть как-то объяснить сохранение бригады на этом месте".

"Кремль сделал вывод по результатам подготовки к вторжению, что им необходимо наращивание полностью укомплектованных и боеготовых соединений, которые могут выходить к границам Украины одним броском - фактически за одну ночь с места постоянной дислокации. Чтобы избежать опережающих заявлений НАТО и обеспечить оперативную внезапность", - резюмировал он.

Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивали войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге. 22 апреля РФ начала отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить учения в Южном и Западном военных округах. Заявление сделал в оккупированном Крыму.