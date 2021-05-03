 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2142
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 513
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1089
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 657
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2187
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 594
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3672
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 963
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 369
Фото
Все фото
9
13
10
16
6
Возле Черновцов расцвело тюльпановое поле
Возле Черновцов расцвело тюльпановое поле
Экологическое бедствие может лишить воды целый район Запорожской области
Экологическое бедствие может лишить воды целый район Запорожской области
Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото
Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото
Патриоты, ветераны и неравнодушные: Одесса собралась на Марш защитников города
Патриоты, ветераны и неравнодушные: Одесса собралась на Марш защитников города
В Киев привезли Благодатный огонь
В Киев привезли Благодатный огонь
Видео
Все видео
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Московский поп освятил верующих прямо из ведра: креатив показали на видео
Московский поп освятил верующих прямо из ведра: креатив показали на видео
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 513
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 657
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 414
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2187
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3672
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 72
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
понедельник, 03 мая 2021 18:23

Возле Черновцов расцвело тюльпановое поле
9

  Комментировать

На поле высадили 3 млн тюльпанов. Фото: Укринформ
На поле высадили 3 млн тюльпанов. Фото: Укринформ
На поле высадили 3 млн тюльпанов. Фото: Укринформ
На поле высадили 3 млн тюльпанов. Фото: Укринформ
На поле высадили 3 млн тюльпанов. Фото: Укринформ

Неподалеку Черновцов, в селе Мамаевцы расцвело тюльпанное поле.

Огороженная территория составляет 4 гектара и 3 из них засажены тремя миллионами луковиц тюльпанов. Об этом рассказал владелец поля Владислав Венгринюк, передает Укринформ.

"Открылись мы в субботу, первого мая. В первый день не так много было посетителей. А уже в воскресенье, на Пасху было много людей. За эти два дня мы приняли около полутора тысяч человек", - отметил предприниматель.

На поле также разместили развлекательные локации для детей - надувную горку, батут, тир и тому подобное. Также есть палатки с едой, сувенирами, кофе и другими вкусностями. По периметру поля разместили множество разнообразных фотозон - качели, бассейн с цветами, лодка на озере, велосипеды с цветами и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Певческом поле цветет более 700 тыс. тюльпанов - яркие фото

Сейчас уже распустились около 40% цветов. Желающие могут приобрести луковицы с тюльпанами. Для детей до 12 лет вход бесплатный.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве расцвели редкие тюльпаны разных цветов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле Черновцов расцвело тюльпановое поле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Конфеты к пиву и со вкусом нефти: кто был первыми кондитерами

Открыли первый конный трамвай

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 20413
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере Просмотров: 13519
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
7
 2 Просмотров: 7524
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 6075
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5139
Общество
Баста, который топтался по оккупированному Крыму, сидит в ресторане на Крещатике - Стерненко
Баста, который топтался по оккупированному Крыму, сидит в ресторане на Крещатике - Стерненко Просмотров: 1143
Светлый или Поливальный понедельник: какие традиции связаны с этим днем
Светлый или Поливальный понедельник: какие традиции связаны с этим днем Просмотров: 189
Бюро Snohetta из Норвегии победило в конкурсе на лучший проект "Roshen Concert Hall"
Бюро Snohetta из Норвегии победило в конкурсе на лучший проект "Roshen Concert Hall"
9
 Просмотров: 135
В Bellingcat рассказали, когда выйдет расследование по "вагнеровцам"
В Bellingcat рассказали, когда выйдет расследование по "вагнеровцам" Просмотров: 333
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
 Просмотров: 2142
Больше всего комментируют
5
Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
3
Ликвидировали террориста №1
2
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
2
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
Голосов: 56115
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть