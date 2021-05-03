Возле Черновцов расцвело тюльпановое поле

Неподалеку Черновцов, в селе Мамаевцы расцвело тюльпанное поле.

Огороженная территория составляет 4 гектара и 3 из них засажены тремя миллионами луковиц тюльпанов. Об этом рассказал владелец поля Владислав Венгринюк, передает Укринформ.

"Открылись мы в субботу, первого мая. В первый день не так много было посетителей. А уже в воскресенье, на Пасху было много людей. За эти два дня мы приняли около полутора тысяч человек", - отметил предприниматель.

На поле также разместили развлекательные локации для детей - надувную горку, батут, тир и тому подобное. Также есть палатки с едой, сувенирами, кофе и другими вкусностями. По периметру поля разместили множество разнообразных фотозон - качели, бассейн с цветами, лодка на озере, велосипеды с цветами и тому подобное.

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Сейчас уже распустились около 40% цветов. Желающие могут приобрести луковицы с тюльпанами. Для детей до 12 лет вход бесплатный.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве расцвели редкие тюльпаны разных цветов.