ВОЗ рекомендовала носить маски на улице

Жителям стран, где распространяется коронавирус, следует носить маски постоянно - и на улице, и в хорошо проветриваемых помещениях, если не получается обеспечить соблюдение социальной дистанции. Фото: gazetahm.org

Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии коронавируса.

Так, носить маски рекомендуют везде. В частности, на улице, если физически невозможно соблюдать дистанцию ​​как минимум метр. Об этом сообщается в обновленных рекомендациях на сайте ВОЗ.

Отмечается, что в помещениях, даже если они хорошо вентилируются, но внутри нельзя соблюдать дистанцию, также необходимо маска. Это рекомендуется для всех заведений, включая учебные, - носить маски предлагается всем, включая студентов и школьников. При этом, маска обязательна и подросткам от 12 лет. Детям до пяти лет носить маски не надо.

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Как сообщается, что это значительное усиление рекомендаций по масочного режима за все время пандемии. Оно также включает новые стандарты для медицинских учреждений: там маску предлагается носить всем и везде, включая кафетерии и комнаты для персонала.

Верховная Рада приняла законопроект №3486, который усиливает защиту безработных, работников и работодателей на период действия карантина. В Украине будут оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим, на время карантина.