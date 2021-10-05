Восемь областей попали в оранжевую зону карантина

5 октября восемь областей перешли в оранжевую зону. Фото: pixabay.com

В Украине восемь областей достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

В оранжевую зону входят Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 5 октября эти регионы имеют плохие показатели уровня Covid-заболеваемости. Худшая статистика в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской областях - 380 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч", - говорится в сообщении.

В некоторых областях наблюдают превышение динамики уровня госпитализаций. Худшая ситуация сейчас в Херсонской (71,1%) и Ровенской (59,1%) областях при необходимом показателе 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два региона находятся в шаге от красной зоны

В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации. Его могут получить все, кто сделал прививку двумя дозами Covid-вакцины. Свидетельство выдает семейный врач исключительно в бумажной форме.