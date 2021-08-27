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пятница, 27 августа 2021 21:07

"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
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Новый локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре 2021 года. Все зависит от динамики заболеваемости в стране.

Если вакцинируется большее количество граждан, то ввести карантин могут позже, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Gazeta.ua спросила украинцев: боятся ли карантина и будут ли вакцинироваться, чтобы сохранить работу?

Иван, 37 лет:

Это уже лишнее, сколько можно этих локдаунов. Думаю, что не введут таки, а просто запугивают людей, чтобы вакцинировались. Я прививки делать не буду, потому что боюсь последствий, не хочу ставить на себе эксперименты.

Автор: Лилия Мыцко
  Богдан уже сделал прививку
Богдан уже сделал прививку

Богдан, 19 лет:

Пусть будет карантин, потому что главное, чтобы люди не болели. Я вакцинировался, чтобы быть здоровым. Должны уже наконец побороть коронавирус. Вакцинировался и не вижу в этом ничего плохого.

Анна, 51 год:

Должна быть статистика правдивая. Если карантин действительно поможет, то пусть вводят. Планирую вакцинироваться, раньше не могла по состоянию здоровья. Просто статистика, которую обнародуют, я думаю, далека от правды.

Саша, 22 года:

На меня это никак не повлияет. Работаю в частной фирме и уже один локдаун пережили. Главное, чтобы транспорт не закрыли, потому что невозможно передвигаться по городу. Непонятно, зачем вообще карантин, ведь люди прививаются уже.

Автор: Лилия Мыцко
  Олег не хочет учиться дистанционно
Олег не хочет учиться дистанционно

Олег, 18 лет:

Я студент и не хочу, чтобы снова вводили карантин. С одной стороны легче сдавать сессию, но обучение нормального нет. Дистанционно трудно получить нормальные знания. Я уже вакцинировался, сейчас время прогрессивно мыслить.

Павел, 21 год:

Нас не заставят вакцинироваться, но если бы было бы такое требование, то подумал бы. Без работы точно сидеть не хочу. Однако вскоре придется делать прививки, ведь путешествовать без этого сложно.

Игорь, 26 лет:

Если необходимо будет, то почему не ввести карантин. Я без работы не боюсь остаться, потому что работаю программистом, могу и дистанционно. Однако вакцинироваться придется все равно. Прививки всегда были, есть и будут. Это нормальная практика.

Автор: Лилия Мыцко
  Анна боится, что заставят вакцинироваться
Анна боится, что заставят вакцинироваться

Анна, 26 лет:

Боюсь остаться без работы. Работаю преподавателем в музыкальной консерватории. Нам могут сказать, что нужно вакцинироваться, чтобы продолжать преподавать, но мама советует не делать этого. Люди боятся, потому что не понимают, какие будут последствия.

Светлана, 56 лет:

Я отрицательно отношусь к введению новых ограничений. Все уже должны наконец вакцинироваться, потому карантин не поможет побороть коронавирус. Надо сделать осознанный выбор - быть здоровыми. Многие знакомые умерли от коронавруса, не хочу пережить это еще раз.

Автор: Лилия Мыцко
  Юлия считает, что человек может побороть любую инфекцию самостоятельно
Юлия считает, что человек может побороть любую инфекцию самостоятельно

Юлия, 37 лет:

Человек сам может побороть всевозможные инфекции, в частности коронавирус. Большая смертность связана с тем, что запугивают, ведут информационную пропаганду. Люди начинают искать в себе малейшие признаки, симптомы. Карантин только усилит депрессивное состояние.

Владислав, 23 года:

Я могу работать дистанционно. К тому же, уже одну дозу вакцины получил. Прививки нужно делать, потому что от него меньше негативных последствий, чем от коронавируса. Восемь месяцев назад заболел, а обоняния нет до сих пор.

Автор: Лилия Мыцко
  Максим работает дистанционно и не боится карантина
Максим работает дистанционно и не боится карантина

Максим, 19 лет:

Я родом из Запорожья, у нас нет никаких заведений, ресторанов. Поэтому карантин не слишком повлияет на повседневную жизнь. Работаю дистанционно, чтобы сидеть за ноутбуком, не надо вакцинироваться. Я боюсь уколов, говорят, что чипируют людей.

Владислав, 25 лет:

Если будет негативная статистика, то следует вводить карантин. Я сделал прививку, чтобы не заболеть и путешествовать свободно. Говорят, что так будет больше возможностей во время локдауна. Имею сертификат в "Дії". Однако не смогли считать в аэропорту, хорошо, что я распечатал документ.

Автор: Лилия Мыцко
  Татьяна не хочет снова сидеть дома в карантин
Татьяна не хочет снова сидеть дома в карантин

Татьяна, 26 лет:

Мне страшно, потому что опять все встанет на одном месте. Под вопросом доходы, работа - тревожно это. Если мой заработок будет зависеть от того, сделаю прививку или нет, то вакцинируюсь.

ВОЗ предупреждает, что в следующие три месяца уровень заболеваемости достигнет критической точки. Ситуация в мире становится более стабильной, однако до сих пор много смертельных случаев.

Всего с начала эпидемии в Украине Covid-19 подхватили 2 276 590 человек. Умерли 53 521 пациента, из них 20 - за последние сутки. Выздоровели 2 202 160 человек, за последние сутки - 382.

Автор: Лилия МЫЦКО
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27
августа

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