Во Вроцлаве вышли на протест из-за смерти Украинский после задержания полицией

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 162
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 612
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 432
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 414
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 5049
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1944
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 324
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1818
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 10062
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3375
Фото
Все фото
15
5
3
5
10
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Видео
Все видео
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1089
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1125
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 423
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1017
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2034
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 432
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
воскресенье, 05 сентября 2021 22:20

Во Вроцлаве вышли на протест из-за смерти Украинский после задержания полицией

  Комментировать
Во Вроцлаве вышли на протест из-за смерти Украинский после задержания полицией
Акция прошла мирно и без инцидентов. Фото: Gazeta.pl

В городе Вроцлав, на западе Польши, прошла протестная акция в связи с гибелью 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, которого, возможно, замучили польские полицейские.

Об этом сообщает польский портал Gazeta.pl. Мероприятие прошло под лозунгом "Остановим убийц с полиции". Участники акции требовали отставки главы местной полиции.

Раздавались возгласы "позор" и "бандиты" в сторону польских полицейских. Демонстранты имели с собой баннеры с надписями "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского". Сама акция прошла мирно и без инцидентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша отреагировала на расследование смерти Дмитрия Никифоренка

Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Он возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он заснул в транспорте, по другой - вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и Украинская доставили в вытрезвитель.

Журналисты получили доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, и пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Вроцлаве вышли на протест из-за смерти Украинский после задержания полицией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Виктора Ющенко отравили токсинами

Украина выиграла первое и единственное золото Олимпиады

Стюардесса закрыла от пуль террористов троих детей

Самое читаемое
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
 Просмотров: 8523
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 5823
Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом
Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом
5
 Просмотров: 5625
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
9
 1 Просмотров: 5049
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
3
 Просмотров: 3348
Общество
Бабье лето пришло в Украину
Бабье лето пришло в Украину Просмотров: 180
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
 Просмотров: 162
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 477
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
15
 Просмотров: 612
Погиб Украинский альпинист. Перед смертью покорил вершину
Погиб Украинский альпинист. Перед смертью покорил вершину Просмотров: 657
Больше всего комментируют
12
Виктора Ющенко отравили токсинами
10
Арестович предложил переименовать украинский язык
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
1
Церковный праздник 4 сентября. Молятся святым, которые проповедовали христианство язычникам
Голосов: 57071
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть