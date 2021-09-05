Во Вроцлаве вышли на протест из-за смерти Украинский после задержания полицией

В городе Вроцлав, на западе Польши, прошла протестная акция в связи с гибелью 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, которого, возможно, замучили польские полицейские.

Об этом сообщает польский портал Gazeta.pl. Мероприятие прошло под лозунгом "Остановим убийц с полиции". Участники акции требовали отставки главы местной полиции.

Раздавались возгласы "позор" и "бандиты" в сторону польских полицейских. Демонстранты имели с собой баннеры с надписями "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского". Сама акция прошла мирно и без инцидентов.

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Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Он возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он заснул в транспорте, по другой - вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и Украинская доставили в вытрезвитель.

Журналисты получили доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, и пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.