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среда, 14 апреля 2021 02:00

Во Львове закрывают рестораны

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Во Львове закрывают рестораны
Жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля. Фото: zaxid.net

Во Львове приняли решение о закрытии ресторанов и ночных клубов, которые нарушали режим работы во время карантина.

Это, в частности: кальян-бар "ДИРА" (на площади Петрушевича, 5), кафе "Cat Cafe" (на площади Генерала Григоренко, 1), кафе "143 LOUNGE LVIV"(ул. Дорошенко, 7), паб "Залізна шапка" (ул. Театральная, 23), ресторан-клуб " ART-ALL" (проезд Кривая Липа, 6). Предупреждение также получил ресторан Бачевских, передает Укринформ.

"Когда сегодня переполнены реанимации и заведения общественного питания ограничивают свою деятельность, работают только на вынос, то такие досадные случаи - вещи, на которые нужно реагировать кардинально и принимать решения о приостановлении хозяйственной деятельности таких заведений", - сказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

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1 апреля Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о закрытии 20 ночных клубов и запрете продажи напитков на разлив в заведениях общественного питания, работающих на вынос.

Жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля.

Комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы в четверг, 15 апреля.

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