Во Львове разворачивают временные госпитали для больных коронавирусом

Во Львове последние недели растет количество больных. Фото: Reuters

Львов разворачивает 2 временных госпиталя для больных коронавирусом.

Решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает Львовский городской совет.

"Сегодня мы приняли решение о развертывании двух временных госпиталей. В городских поликлиниках будем увеличивать стационар. Будет принято решение об обустройстве мобильных лабораторий для тестирования, в частности, в аэропорту", - говорится в сообщении.

Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе значительно увеличилось количество тяжелых больных, нуждающихся в госпитализации.

Медики говорят, что болезнь начала прогрессировать гораздо быстрее и агрессивнее.

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"Главной задачей является обеспечить достаточное количество коек с поднесённым кислородом. Сейчас в наших больницах есть 1300 мест. Из них 418 уже заняты. На ближайшие недели ставим себе главную задачу - увеличить их количество, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

В Украине началась 3-я волна эпидемии Covid-19. Более 3 тыс. больных положили в больницы, а такого прироста инфицированных не фиксировали с декабря. Украина ожидает 3-й локдаун, заявила инфекционистка и медицинская експертка ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.