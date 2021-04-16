Во Львове продлили локдаун, но будут послабления

Во Львове жесткий карантин продлили до 4 мая. Фото: Reuters

Львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжила жесткий карантин до 4 мая.

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая. С понедельника 19 апреля за парты возвращаются ученики 1-4 классов. С 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельному протоколу. Также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания", - сообщил львовский городской глава Андрей Садовый в Facebook.

Все ослабление карантина должны сопровождаться строгим соблюдением всех карантинных требований. Нарушителей будут закрывать в тот же день.

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"Сегодня городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилам ", - отметил мэр Львова.

Во Львове приняли решение о закрытии ресторанов и ночных клубов, которых поймали на нарушении карантинных ограничений. Речь идет о кальян-баре "Дира" (на площади Петрушевича, 5), кафе Cat Cafe (на площади Генерала Григоренко, 1), кафе 143 lounge Lviv (ул. Дорошенко, 7), паб "Залізна шапка" ( ул. Театральная, 23), ресторан-клуб Art-hall (проезд Кривая Липа, 6). Предупреждение также получил ресторан Бачевских.