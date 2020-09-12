Внефракционный депутат заболел на коронавирус

Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов заболел коронавирусом.
"Сдал тест на Covid-19. Результат положительный. КТ показал двустороннюю пневмонию", - сообщил он в Facebook.
Нардеп заявил, что он за последние 2 недели контактировал с массой людей.
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Дмитрий Шпенов был избран в Верховную Раду VIII и IX созывов как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу, Днепропетровская обл. В 2012 году избирался от "Партии регионов".
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил 2 заседания из-за введения режима самоизоляции. Заседание должно было состояться в среду и пятницу.
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