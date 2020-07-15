Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус

Виталий Капранов: Власть в кризисное время начинает тянуть за разные рычаги, потому что не понимает, как работает государственная машина. Фото: Тарас Подолян

Александр Ткаченко понимает: без финансов ему нечем будет управлять. Поэтому пытается выбить деньги для Минкульта.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель и издатель Виталий Капранов.

"Он, как и его коллеги по партии, не имеют представления о культуре. Проще спихнуть проблемы на коронавирус и сосредоточиться на выбивании денег. Мол, виноват карантин, а не люди, которые закрыли страну, не имея никакого больного. Ограничения стоило объявлять сейчас. Но психологический, экономический ресурс уже исчерпали", - объясняет эксперт.

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Рада приняла закон про креативные индустрии. Предусматривает уменьшение арендной платы для учреждений культуры, которые не могут использоваться из-за карантина. По мнению издателя, это выглядит странно.

"Если учреждение культуры снимает помещения у государства, власти могут устанавливать льготы. И это надо было делать раньше. Во Львове давно утвердили норму, аренда для магазинов книг составляет одну гривну в месяц. Если же речь не о государственной собственности, правительство и парламент не могут ею распоряжаться. Поэтому закон выглядит как очередные красивые лозунги, которые не имеют смысла.

Власть в кризисное время начинает тянуть за разные рычаги, потому что не понимает, как работает государственная машина", - добавляет Виталий Капранов.

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте в журнале "Країна" от 16 июля.

Своим приоритетом новый министр культуры Александр Ткаченко назвал кризисные финансовые вопросы в культуре, которые появились из-за коронавируса и карантина.