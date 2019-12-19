Ветрено и сухо: прогноз погоды на пятницу 20 декабря

Доставайте рукавицы. Фото: dzvin.media

Завтра, 20 декабря, в Украине ожидается небольшое и временное похолодание. В течение дня будет +2 +7 градусов, на юге и западе теплее +5 +10 градусов.

Погода будет сухой из-за антициклона, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер, осторожно со шляпами. В Киеве завтра также похолодает, днем ​​до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится", - говорит она.

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21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут неплохие дожди.

"По данным Украинского Гидрометцентра вчерашний день 18.12.2019 стал самым теплым днем ​​в декабре за всю историю многолетних наблюдений! В Киеве была максимальная температура воздуха 15,2°. Предварительное рекордное значение составляло 14,7° и наблюдалось 5 декабря 2008-го".

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале декабря прогнозируется минусовая температура и немного снега, а уже с 4 числа столбики термометров будут находиться выше нулевой отметки. Настоящая зима придет позже.