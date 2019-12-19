Ветрено и сухо: прогноз погоды на пятницу 20 декабря

 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 378
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1017
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 846
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1089
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1521
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2772
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2547
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
Фото
Все фото
23
5
3
9
4
Художница рисует самых милых в мире зверей
Художница рисует самых милых в мире зверей
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
В Киевском метро произошел коллапс
В Киевском метро произошел коллапс
Видео
Все видео
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1089
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 513
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2664
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11241
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 882
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 15:57

Ветрено и сухо: прогноз погоды на пятницу 20 декабря

  Комментировать
Ветрено и сухо: прогноз погоды на пятницу 20 декабря
Доставайте рукавицы. Фото: dzvin.media

Завтра, 20 декабря, в Украине ожидается небольшое и временное похолодание. В течение дня будет +2 +7 градусов, на юге и западе теплее +5 +10 градусов.

Погода будет сухой из-за антициклона, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер, осторожно со шляпами. В Киеве завтра также похолодает, днем ​​до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится", - говорит она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем грозит потепление в Украине: климатолог рассказала о неутешительных последствиях

21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут неплохие дожди.

"По данным Украинского Гидрометцентра вчерашний день 18.12.2019 стал самым теплым днем ​​в декабре за всю историю многолетних наблюдений! В Киеве была максимальная температура воздуха 15,2°. Предварительное рекордное значение составляло 14,7° и наблюдалось 5 декабря 2008-го".

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале декабря прогнозируется минусовая температура и немного снега, а уже с 4 числа столбики термометров будут находиться выше нулевой отметки. Настоящая зима придет позже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветрено и сухо: прогноз погоды на пятницу 20 декабря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Кейт Уинслет отказалась сотрудничать с оскароносным режиссером

Украинцы захватили корабль на Черном море

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 24192
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 11259
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 8838
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8757
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
 1 Просмотров: 6759
Общество
Гороскоп для Водолея на 2020 год: когда ждать карьерного взлета
Гороскоп для Водолея на 2020 год: когда ждать карьерного взлета
 Просмотров: 63
Рада отложила штрафы для евроблях
Рада отложила штрафы для евроблях Просмотров: 144
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
 Просмотров: 378
Дело "короля контрабанды": замглавы Киевской таможни отменили арест
Дело "короля контрабанды": замглавы Киевской таможни отменили арест Просмотров: 225
Каникулы у школьников продлятся больше двух недель
Каникулы у школьников продлятся больше двух недель Просмотров: 522
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
Голосов: 47679
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua