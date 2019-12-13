Ветеран Антоненко пытался скрыть от следователей мину – Аваков

Часть мины МОН-50, которую якобы перепрятал зять Антоненко. Фото: УП

У подозреваемого в организации убийства Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко нашли часть мины МОН-50.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Он написал человеку, который жил с ним в одной квартире, - брату своей жены: "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку". Пока следователи стоят внизу возле подьезда вместе с ним - он пишет. Брат его жены забирает эту "зеленую штуку" и выносит из квартиры.

Мы отследили, кто этот человек, который вынес эту "зеленую штуку", отследили, куда он ее вынес. Мы имели три версии. Ночью были проведены неожиданно два дополнительных неотложных обыска у двух волонтеров, которые имели коммуникацию. Там ничего не нашли. Третий адрес - мы нашли этот предмет. Эта маленькая зеленая штука - мина МОН-50, которая находится в полуразобраном состоянии, с которой снята крышка, у которой изьята часть тротила. Это примерно половина элемента того, из которого состояла бомба под взорванным Павлом Шереметом или под машиной в Косиве", - сказал Аваков.

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12 декабря следователи задержали музыканта Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко - их назвали подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016-го. По версии следователей, Антоненко организовал это преступление, Кузьменко заложила взрывчатку под машину. Кроме них в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна и Владислав Грищенко и военная медсестра Яна Дугарь. Последняя якобы проводила разведку места, где должны были совершить преступление. Ее суд уже отправил под круглосуточный домашний арест.