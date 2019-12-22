Ветер и дождь - какая погода будет завтра

23 декабря в Украине ожидается ветреная и дождливая погода.

В западных областях прогнозируют сильные дожди. Температура ночью опустится до + 1°...+6°. Днем поднимется до +3°...+8°, сообщает Украинский гидрометцентр.

В Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0°...+5°.

На остальной территории Украины завтра ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью +4°...+9°, днем ​​прогреется до +6°...+11°, в южной части местами +12°...+14°.

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Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с.

В ночь на 1 января 2020 в Киеве ожидается -2...-4° C и без осадков. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

"Будет гололедица, поэтому лучше позаботиться о "зимней резине" для вашей новогодней обуви", - написала синоптик на своей странице.