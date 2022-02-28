"Вчера произошел настоящий слом" - министр обороны рассказал о четырех сутках войны в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников вновь обратился к украинцам после четырех суток войны с Россией.

"96 часов сопротивления. 4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения согражданами, которые держат строй рядом. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Люти на врага, который убивает наших женщин и детей, разрушает мирные города. И уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо", - пишет Резников в Facebook.

Он заявил, что наконец-то вчера все осознали, что в Украине идет война.

"Ведь вчера произошел настоящий слом. Война стала Европейской. Ее наконец-то так осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы", - отмечает министр.

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Он говорит, что Украину сейчас поддерживают по всему миру.

"Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего - наших малышей и их мам. Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на западе у нас на самом деле нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой", – утверждает Резников.

И это заслуга всего украинского народа.

"Все это – заслуга наших защитников и защитниц, всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешённому тирану. И который непременно победит. Украина победит! Слава Украине!", - подытожил министр обороны.

Вчера, после трех суток войны в Украине, Резников написал трогательный пост со словами благодарности и поддержки всем украинцам. "Где все те, кто обещал за 72 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются", - сказал он.