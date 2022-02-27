Васильков в руинах: показали город после ночных обстрелов

В сети опубликовали видео, как выглядит город Васильков, Киевская область, после ночных обстрелов российских оккупантов.

В частности, на снятых кадрах видно, что целые улицы разрушены.

Оккупанты разбомбили Васильковское ПТУ. Кроме того, в результате вражеских обстрелов горит нефтебаза.

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Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

В течение суток российские оккупанты били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории Крыма и Республики Беларусь. В Мозырьском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.