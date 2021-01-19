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вторник, 19 января 2021 12:38

Валерию Колоскову на лечение обширного инсульта нужна помощь

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Валерию Колоскову на лечение обширного инсульта нужна помощь
50-летний Валерий Колосков из Днепра находится в Киевской городской клинической больнице с диагнозом - обширный инсульт головного мозга. Фото предоставлено Ольгой Колосковой

50-летний Валерий Колосков из Днепра находится в Киевской городской клинической больнице с диагнозом - обширный инсульт головного мозга. На лечение и реабилитацию нужна помощь.

"Это случилось в полдень 12 января. Валерий был на работе. Он работает в столичной фирме по строительству школ и детсадов. В тот день проводили совещание. У него зазвонил телефон и он не смог его взять рукой. Коллеги поняли, что что-то случилось. Немедленно вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в больницу с обширным инсультом головного мозга с тромбом. Мужа более суток спасали в реанимации. Валерий не говорит, но все понимает, может читать. Даже вчера попросил телефон, чтобы посмотреть что-то по работе. После лечения, мужу надо будет проходить реабилитацию. По меньшей мере в течение трех месяцев. Таких центров в Украине немало, но самый дешевый находится на территории этой больницы. Трехмесячный курс будет стоить почти 100 тысяч гривен. Поэтому обращаемся к неравнодушным людям. Просим у них помощи", - рассказала Gazeta.ua жена Ольга Колоскова.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: гривна - 1976 4731 2191 0753 или евро - 4731 2191 1976 0746 (Колоскова Ольга Александровна).

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Автор: Любовь Карнарук
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