Вакцины Pfizer и Moderna эффективные более чем на 90% - исследование

Вакцины от коронавируса показали высокую эффективность. Фото: Reuters

Вакцины Pfizer и Moderna от Covid-19 эффективны на 90%.

Полученные результаты являются первыми реальными данными из США и совпадают с аналогичными исследованиями из других стран, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, пишет NBC News.

Директор Центров по контролю и заболеваний США доктор Рошель Валенски назвала это исследование "чрезвычайно обнадеживающим", оно "подчеркнуло важность получения обеих рекомендуемых доз вакцины для того, чтобы получить наибольший уровень защиты от Covid-19, особенно по мере того, как наши опасения по поводу вариантов обостряются."

В исследовании приняли участие 3950 человек из США, которые получили вакцину Pfizer или Moderna в разгар зимнего всплеска заболеваемости в стране, с середины декабря по середину марта. Это был медицинский персонал и сотрудники скорой помощи из шести штатов: Аризоны, Флориды, Миннесоты, Орегона, Техаса и Юты.

Через две недели после того, как участники получили обе дозы, их риск заражения SARS-CoV-2 был снижен на 90% (люди считаются полностью вакцинированными через две недели после того, как они получили свою последнюю дозу). Даже первая доза оказала эффект, снизив риск заражения на 80 процентов, выяснило исследование.

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Недавно проведенное в Израиле исследование показало, что вакцина Pfizer на 97 процентов эффективна в профилактике Covid-19.