Вакцинированным украинцам предоставят привилегии - МОЗ

Минздрав хочет предоставить привилегии за вакцинацию. Фото: Укринформ

В случае усиления карантина вакцинированые от коронавируса граждане могут получить привилегии.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дия", который подтверждает факт прививки против Covid-19", - заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Апостроф".

Рассматривают возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками.

"И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - подчеркнул Кузин.

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С начала кампании вакцинации одну дозу получили 3010138 человек. Две - 1681734 человека. Всего сделали 4691872 прививок.