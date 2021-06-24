Вакцина от Covid-19 компании Moderna поменяла свое название

Moderna переименовала свою вакцину. Фото: Reuters

Американская биотехнологическая компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса.

Теперь ее препарат будет называться Spikevax, сообщается на сайте европейского агентства EMA.

Ранее название совпадало с наименованием компании.

С чем связано переименование вакцины, не уточняется, только указано, что Spikevax - это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни - 2019 (Covid-19) для людей от 18 лет.

"Spikevax содержит молекулу, которая называется матричной РНК (мРНК), с инструкциями по производству белка с SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19. Spikevax не содержит самого вируса и не может вызвать Covid-19", - также говорится в сообщении.

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В мае Moderna заявила, что ее вакцина безопасна и эффективна для подростков, якобы подтвердило проведенное исследование.