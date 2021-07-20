В жизни которых знаков начнется судьбоносный период - астролог удивила прогнозом

Беритесь за работу, которую давно откладывали. Сейчас вам все по плечу. Фото: pixabay.com

21 июля будет беспокоить ощущение песка в глазах. Может снизиться острота зрения. Не проводите свободное время перед телевизором. Сделайте компресс на веки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Увлекаться потреблением экзотических блюд не следует, - говорит астролог. - Ваш организм может неадекватно отреагировать на подобные эксперименты. Переутомление может испортить настроение. Найдите возможность устроить себе дополнительный дневной отдых. Напомнят о себе энтериты и колиты. Старайтесь не переедать во время пира. Желательно отказаться от блюд, которые раздражают слизистую кишечника. В жизни Близнецов, Скорпионов и Козерогов начнется судьбоносный период. Просыпайтесь на рассвете. Беритесь за работу, которую давно откладывали. Сейчас вам все по плечу".

Овен

Могут возникать проблемы с памятью, беспокоить головная боль. Снижается работоспособность. Не засиживайтесь долго на работе. Прогуляйтесь вечером пешком.

Телец

Много двигайтесь пешком. Дышите полной грудью. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Поиграйте в теннис или бадминтон.

Близнецы

Ухудшается состояние больных тромбофлебит. Не следует начинать нового курса инъекций. Вы можете спровоцировать обострение болезни.

Рак

Резкие боли в области поясницы или ребер могут быть вызваны обострением невралгии. Не занимайтесь самолечением. Обратитесь за советом к невропатологу.

Лев

Физическая перегрузка повлечет капиллярные кровоизлияния. Появится носовое кровотечение. Те же последствия будете иметь от резкого повышения кровяного давления. Берегите себя.

Дева

Удалять родинки или бородавки на теле не время. Особенно с помощью выжигания. Вашей коже будет нанесено серьезные повреждения.

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Весы

Ожидаются большие нервные перегрузки в течение дня. Приготовьтесь к этому. Выпейте утром успокоительное. Примите контрастный душ.

Скорпион

Могут снова беспокоить явления дисбактериоза. Помогите пищеварительной системе. Пополните кишечник полезной микрофлорой.

Стрелец

Печень будет хуже справляться с очисткой крови. Принимайте лекарства в случае крайней необходимости. Не допускайте передозировки.

Козерог

Ухудшается обмен веществ. Не перегружайте желудок. Стимулируйте нормальную перистальтику кишечника. Ешьте свежие овощи и фрукты.

Водолей

Будет беспокоить ухудшение слуха. Это временные явления. Организм своеобразно отреагирует на колебания атмосферного давления.

Рыбы

Отложите начало занятий в фитнес-клубе. В этот период мышцы потребуют облегченной нагрузки. Потребность в движении реализуйте на танцевальной площадке.

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