В ВОЗ заявили, что Covid-19 может вернуться после окончания карантина

ВОЗ призывает снимать карантин не скоро. Фото: unsplash.com

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус может вернуться, если стремительно снять жесткие ограничения.

От жесткого карантина к нормальной жизни нужно переходить медленно и в несколько этапов, на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейскус. Его заявление опубликовано в Twitter.

"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход очень осторожно", - сказал Гебреисус.

Защитить от пандемии сможет устойчивая система здравоохранения.

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Напомним, с 11 мая в Украине будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские. Также откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.