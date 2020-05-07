В ВОЗ заявили, что Covid-19 может вернуться после окончания карантина

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус может вернуться, если стремительно снять жесткие ограничения.
От жесткого карантина к нормальной жизни нужно переходить медленно и в несколько этапов, на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейскус. Его заявление опубликовано в Twitter.
"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход очень осторожно", - сказал Гебреисус.
Защитить от пандемии сможет устойчивая система здравоохранения.
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Напомним, с 11 мая в Украине будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские. Также откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.
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