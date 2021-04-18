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воскресенье, 18 апреля 2021 10:25

В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer

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В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer
В ВОЗ считают преждевременным рассматривать рекомендацию о трех прививки вакциной Pfizer. Фото: pixabay.com

Рекомендацию проводить от коронавируса три прививки вакциной Pfizer Всемирная организация здравоохранения пока не рассматривает.

Исследования этого вопроса продолжаются. В дальнейшем ВОЗ будет учитывать рекомендации производителей вакцин относительно необходимого количества прививок. Об этом на брифинге по случаю прибытия в Украину первой партии вакцины от глобальной инициативы COVAX сказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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"Принимая во внимание актуальность вопроса, пока речь идет о двух дозы вакцины Pfizer. Если говорить о так называемых бустерных, третьих дозахы вакцины - исследование по этому поводу еще продолжаются", - сказал Хабихт.

Он добавил, что для Украины сейчас должно быть приоритетом обеспечить тех граждан, которые получили первую прививку, второй дозой вакцины.

В Украину 16 апреля прибыла партия вакцин производства Pfizer/BioNTech. Всего прибыло 117 тыс. доз. Стартуют прививки этим препаратом 18 апреля. В первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Следующими будут работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

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