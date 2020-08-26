В Венедиктов собираются углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Турция в Украине Ягмур Ахметом Гюльдере сотрудничество, особенно в области безопасности, международно-правового сотрудничества и защиты инвестиций.
Об этом сообщает пресс служба Офиса генерального прокурора.
"Мы готовы развивать наше сотрудничество в рамках украинского законодательства. В частности, Офис генерального прокурора углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией. Также прокуратура, в пределах своих полномочий, сейчас работает над защитой инвестиций. У нас создано специальное подразделение, которое отслеживает и реагирует на противоправные посягательство на бизнес. Взаимодействие с международными партнерами и содействие комфортном климата для них - наш приоритет ", - отметила Венедиктова.
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В свою очередь, посол отметил, что Украина и Турция - стратегические партнеры. Он также выразил готовность сотрудничать с Офисом генпрокурора.
В Офисе генерального прокурора Украины объяснили, почему его руководитель Ирина Венедиктова не поехала на переговоры в Минск об экстрадиции задержанных боевиков ППК "Вагнера".
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