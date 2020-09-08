В Умане появятся полицейские из Израиля и больница для хасидов

Город примет паломников из Израиля. Фото: cherk-consumer.gov.ua

Для хасидов в Умани развернут инфекционный госпиталь.

Там будут удерживать людей, страдающих коронавирусом в легкой форме. Об этом сообщили на встрече со специалистами Гопродпотребслужбы Черкасской обл. президент Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рибницкая.

Правительство Израиля подтвердил МИД Украины готовность направить 6 представителей израильской полиции для помощи во время празднования Рош га-Шана в Умани.

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В Facebook об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

В этом году для празднования еврейского нового года Рош-ха-Шана город Умань Черкасской обл. посетят 3 тыс. паломников. В городе введут технические ограничения, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.