В Украину вернулась семья беженцев из Сирии

Беженцы из Сирии вернулись в Украину. Фото: Украинская правда

Украинская семья вернулась на родину после нескольких лет пребывания в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в ужасных нечеловеческий условиях.

"По результатам очередной многосложной операции в тесном взаимодействии с другими компетентными органами Украины и Меджлисом крымскотатарского народа, сегодня удалось вернуть на родину еще одну семью наших соотечественников (1 женщину и 7 детей). Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine совместно с другими профильными ведомствами продолжает работу над тем, чтобы вскоре встречать всех женщин и детей, которые до сих пор остаются в лагерях беженцев", - пишет первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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В декабре 2020 года власти Украины забрала двух женщин - крымских татарок и 7 детей из лагеря для беженцев закрытого типа Рож, расположенного на северо-востоке Сирии. В лагерях в Сирии остаются 40 украинских женщин и детей.