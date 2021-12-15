В Украину надвигаются опасные метеоявления

В четверг, 16 декабря, на территории Украины было объявлено штормовое предупреждение.
Ожидаются гололедица и туман, сообщила пресс-служба ДСНС.
"16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях туман. Видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
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Гололедицу на дорогах прогнозируют на Западе Украины – первый уровень опасности, желтый.
Во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге;
- снизить скорость движения.
Сегодня территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo. В западных, северных и центральных областях ожидаются дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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