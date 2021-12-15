В Украину надвигаются опасные метеоявления

16 декабря в Украине будет туманно и скользко. Фото: pixabay.com

В четверг, 16 декабря, на территории Украины было объявлено штормовое предупреждение.

Ожидаются гололедица и туман, сообщила пресс-служба ДСНС.

"16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях туман. Видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

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Гололедицу на дорогах прогнозируют на Западе Украины – первый уровень опасности, желтый.

Во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге;

- снизить скорость движения.

Сегодня территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo. В западных, северных и центральных областях ожидаются дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.