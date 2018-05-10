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четверг, 10 мая 2018 15:55

В Украину идут заморозки

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Автор: News DKS
  В Украине идут заморозки, а вслед - будут дожди во всех регионах
В Украине идут заморозки, а вслед - будут дожди во всех регионах

Этой ночью в нескольких регионах Украины будут заморозки, которые принесет арктический циклон.

Синоптики прогнозируют 0... -3°С на поверхности почвы.

"Заморозки ожидаем в Черниговской, Харьковской, Луганской, Сумской областях. В последующие ночи облака поглотят заморозки и будет просто холодно. Температура воздуха будет +13... +19°С", - говорит Gazeta.ua синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Уже 12 мая на Харьковщине, Луганской, Донецкой области и в районе Днипра прогнозируют дожди, ветер. Резко похолодает до +10... +16°С.

13 мая холодные дожди охватят всю Украину. 14 мая их ждут на севере, западе и востоке. На юге и центре - будут дожди не везде.

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Ливень с градом диаметром 1 см и шквальным ветром накрыла Черкассы вечером 6 мая. Длилась 10 мин. Порывы ветра достигали 24 м/с.

Во второй половине месяца в Украину вернется жара до +30°С, прогнозируют народные синоптики.

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