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пятница, 02 апреля 2021 10:27

В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
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Во Львовской области на постоянное дежурство заступила медицинская бригада пункта авиационной системы МВД, которая экстренно будет помогать населению 6 западных областей.

На дежурстве будет работать вертолет с медицинским модулем ЭС-145, сообщает пресс-служба ведомства. Одна из основных задач такой системы — медицинская помощь, а также экстренное транспортирование больных, врачей или органов для трансплантации.

Фото: mvs.gov.ua

Систему авиации МВД также будут привлекать к спасательным операциям и тушению пожаров. На дежурство встанут 57 вертолетов Airbus: Н145, Super Puma, Н125 а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Будут использоваться и самолеты "Антонов" и Diamond. Вертолетами и самолетами системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят спецподготовку.

В Украине планируют создать 15 пунктов постоянного базирования системы авиационной безопасности. В каждой из них будут дежурить летные смены и бригада медиков. Каждый пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 км.

Реализация такого проекта в Украине стала возможной благодаря совместному украинско-французскому авиационному контракту с компанией Airbus Helicopters.

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Работники экстренной медицинской помощи меньше соглашаются на вакцинацию от коронавируса по сравнению с другими медиками. При этом они имеют больший риск инфицироваться, ведь не всегда уверены, что на вызове их будет ждать пациент без Covid-19.

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