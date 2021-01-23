В Украине закрывают Covid-отделения

Во многих областях Украины и в Киеве закрываются отделения для больных Covid 19. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Во многих областях Украины и в Киеве закрываются отделения для больных Covid 19.

Причина в том, что они заполнены на треть. Об этом сказала главный инфекционист Украины Ольга Голубовская, передает УНН.

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"На сегодняшний день по многим областям, в том числе по городу Киеву, некоторые отделения закрываются. Потому что заполненность где-то на треть", - сказала Ольга Голубовская.

Добавила, что во время тяжелых пиков заболевания, на одном реанимационной кровати находилось по несколько человек.

За последние сутки в Украине обнаружили 4928 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 23 января имеем 1 187 897 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 778 летальных.