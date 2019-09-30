В Украине за последние 5 лет осудили 10 тыс. военных

Реальное лишение свободы отбывают 1773 человека. Фото: Ukrlib

За последние пять лет в Украине были осуждены около 10 тыс. военнослужащих.

При этом в тюрьме находится 1773 военных. Такие данные сообщили в Главной военной прокуратуре.

"За эти годы всего было осуждено 9676 военнослужащих. Реальное лишение свободы из них получили 1773 человека, 359 из них являются участниками антитеррористической операции на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, военные отбывают наказание на основе обвинительных приговоров судов.

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