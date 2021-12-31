В Украине ввели государственное регулирование цен на масло и батон

Правительство ограничило наценку на ржаной хлеб и батон. Фото: pixabay

Кабмин Украины добавил в перечень товаров, имеющих социальную значимость батон и подсолнечное масло.

Об этом говорится в постановлении правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн

Теперь информация об увеличении цены должна подаваться по следующему принципу:

на 15% и более – за 30 дней до начала введения новой цены;

на 10% и более, но менее 15% — за 14 дней;

на 5% и более, но менее 10% — за три дня до подорожания.

Также правительство ограничило наценку на ржаной хлеб и батон — не более 10%.

Список товаров, имеющих существенную социальную значимость, был введен 22 апреля 2020 года на период действия карантина (постановление № 341).