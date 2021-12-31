В Украине ввели государственное регулирование цен на масло и батон

Кабмин Украины добавил в перечень товаров, имеющих социальную значимость батон и подсолнечное масло.
Об этом говорится в постановлении правительства.
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Теперь информация об увеличении цены должна подаваться по следующему принципу:
на 15% и более – за 30 дней до начала введения новой цены;
на 10% и более, но менее 15% — за 14 дней;
на 5% и более, но менее 10% — за три дня до подорожания.
Также правительство ограничило наценку на ржаной хлеб и батон — не более 10%.
Список товаров, имеющих существенную социальную значимость, был введен 22 апреля 2020 года на период действия карантина (постановление № 341).
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