В Украине упростили порядок зачисления детей с инвалидностью в специальные школы

Министерство соцполитики отменило постановление, предусматривающее прохождение комиссии для получения разрешения на круглосуточное обучения детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах. Об этом сообщил председатель ВСК по расследованию нарушения прав ребенка, заместитель руководителя фракции "Cлуги народа" Павел Сушко.

"Наконец могу написать о долгожданной новости для родителей детей с ООП. Почти неделю ждали обнародования принятого 4 августа решения КМУ. Эта борьба продолжалась целый год. Но мы добились справедливости. Порядок зачисления детей на круглосуточное пребывание во всех типах учреждений изменено.

Предыдущий порядок, предусматривающий получение разрешений - отменен.

Отныне детей будут зачислять по приказу руководителя учреждения в соответствии с требованиями законодательства о заведении. Одновременно будут загружаться данные о причинах и сроках пребывания в заведении в единой информационной системе в соответствии с новым постановлением правительства №843. Это даст возможность провести сбор полных данных о количестве детей, зачисленных на круглосуточное пребывание, выяснить причины и в каждом случае отдельно, по возможности, способствовать решению проблем, которые стали причиной устройства.

Новое постановление является сбалансированным с точки зрения интересов всех участников образовательного процесса и направлено ​​на то, чтобы в учреждениях на круглосуточном пребывании были дети, у которых в этом есть необходимость", - пояснил Сушко в заметке на Facebook.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" № 1664-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 июля текущего года.