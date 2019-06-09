В Украине уменьшилось количество аварий на железнодорожных путях

С начала года в Украине произошло 28 аварий на железнодорожных путях. Фото: Аutopark

В Украине уменьшилось количество аварий на железнодорожных переездах и путях "Укрзализныци".

Так с начала года из-за нарушений водителями правил дорожного движения произошло 28 случаев аварий на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В результате дорожно-транспортных происшествий погибли шесть человек, а 12 получили травмы различной степени тяжести.

По сравнению с прошлым годом, количество аварий уменьшилось на пять случаев. Однако погибших на четверых больше, а травмированных меньше на два человека.

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На трассе "Киев-Житомир" произошла смертельная авария. Столкнулись электрокар Tesla и автомобиль дорожной службы.