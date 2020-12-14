В Украине скоро состоится календарная реформа - эксперт

Александр Саган: Древние традиции невозможно сломать одним декретом - их можно заменить новыми традициями. Фото: Тарас Подолян

7 января Рождество празднуют только 4 православные церкви. Другие провели календарную реформу еще в начале ХХ в.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"У нас тоже состоится календарная реформа. Но это надо делать толерантно, через разъяснительную политику. За 1-2 поколения ситуация разрешится сама собой. Есть положительный опыт церквей, где официально разрешили праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января. Старшее поколение отмечало в январе, то, что моложе - в декабре", - объясняет эксперт.

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В Греции пытались все изменить одним указом. Несогласные создали отдельную церковь, которая сейчас называется старостильники, говорит он.

"Для таких изменений должно быть общественное согласие, которое появится при последовательной разъяснительной работе. Нарабатывать его нужно не 1 год. Но все равно это условные вещи, вера - не дата. Древние традиции невозможно сломать одним декретом - их можно заменить новыми традициями", - добавляет религиовед.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что украинский народ пока что не готов к переносу Рождества с 7 января на 25 декабря.