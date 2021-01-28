В Украине построят плавучий госпиталь: показали макет

На случай разрушительных землетрясений, стихийных бедствий или пандемий в будущем в Украине планируют построить плавучий госпиталь.

Херсонский завод "Паллада" совместно с хорватскими партнерами будет заниматься его созданием, сообщил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев в Facebook.

"Запланировано также совместное с хорватами строительство плавучих отелей для Адриатики на базе железобетонных понтонов "Паллады", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/yuriy.husyev

Завод "Паллада" входит в Укроборонпром и находится на Карантинном острове неподалеку от морского и речного портов. Его плавдоки более 40 лет успешно эксплуатируются в Хорватии и многих других странах.

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Киевский завод "Маяк" разрабатывает новую снайперскую винтовку высокой мощности под названием "Властелин Горизонта". Она разработана при участии ведущих снайперов Украины, инженеров завода "Маяк", а также зарубежных компаний из США и Британии.