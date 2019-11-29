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пятница, 29 ноября 2019 06:30

В Украине ожидаются сильные ливни

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В Украине ожидаются сильные ливни
Синоптики уточнили прогноз погоды. Фото: РБК

В Украину в пятницу, 29 ноября, придут сильные дожди. Они накроют Закарпатье, центр и юг страны.

При этом температура воздуха в регионах поднимется до весенних отметок в +11 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На Западе страны также ожидается до +11 днем, дожди будут незначительными. В центре до +7 и ливни. В восточных регионах Украины температура воздуха составит +7 градусов, пройдут дожди.

На юге – до +11 и ливни. В Киеве в пятницу температура воздуха составит +3…+5 градусов. Ожидаются дожди.

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"29 ноября ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в большинстве южных, центральных областей и на Сумщине значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", – предупредили синоптики.

Ранее синоптики заявили, что первые дни зимы будут снежными и морозными.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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