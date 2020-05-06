В Украине возобновили работу 469 рынков. Фото:Reuters

В Украине открылась половина продовольственных рынков.

Это число составляет 469 рынков с 872. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время встречи с представителями микро- и малого бизнеса, передает пресс служба Министерства экономики.

Петрашко отметил, что центры занятости получили уже 3763 заявок от предпринимателей, которые приостановили или сократили свою деятельность и которые хотят получить средства на выплаты зарплат работникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцам надо денег, чтобы пережить карантин

Министр добавил, что сейчас видбуваютьсяся обсуждения по увеличению круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.

С начала мая правительство разрешило открывать продовольственные рынки. Должны придерживаться ограничений: продавцам и покупателям должны мерить температуру, территория - дезинфицироваться, на входах - стоять антисептики. Необходимо ходить в масках. Торговцы должны сидеть за защитными экранами и на расстоянии в три метра друг от друга.