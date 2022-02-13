В Украине обнаружили еще более 20 тысяч случаев Covid-19

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировали 24 518 новых случаев коронавируса.
В частности, заболели 1 961 ребенок и 329 медработников.
В течение суток госпитализировали 3 935 человек, летальных исходов – 140. Выздоровели 8 288 человек.
Больше всего новых заражений в Киеве (2 405), Харьковской (2 046) и Одесской (1 979) областях.
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За все время пандемии в Украине заболело – 4525700 человек; поправилось – 3 779 057 человек; летальных исходов – 102 808; проведели ПЦР-тестирование – 19 034 214.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2405;
Винницкая область – 411;
Волынская область – 515;
Днепропетровская область – 1424;
Донецкая область – 1258;
Житомирская область – 1193;
Закарпатская область – 354;
Запорожская область – 787;
Ивано-Франковская область – 590;
Киевская область – 789;
Кировоградская область – 315;
Луганская область – 418;
Львовская область – 1195;
Николаевская область – 951;
Одесская область – 1979;
Полтавская область – 329;
Ровенская область – 694;
Сумская область – 1527;
Тернопольская область – 555;
Харьковская область – 2046;
Херсонская область – 1234;
Хмельницкая область – 1419;
Черкасская область – 839;
Черновицкая область – 679;
Черниговская область – 612.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
11 февраля в Украине зафиксировали 38 212 новых случаев Covid-19, умерли 265 больных.
10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина находится на пике заболеваемости новой волной Covid-19.
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