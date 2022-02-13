В Украине обнаружили еще более 20 тысяч случаев Covid-19

Стало известно, сколько украинцев инфицировались Covid-19 за последние сутки. Фото: ua.news

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировали 24 518 новых случаев коронавируса.

В частности, заболели 1 961 ребенок и 329 медработников.

В течение суток госпитализировали 3 935 человек, летальных исходов – 140. Выздоровели 8 288 человек.

Больше всего новых заражений в Киеве (2 405), Харьковской (2 046) и Одесской (1 979) областях.

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За все время пандемии в Украине заболело – 4525700 человек; поправилось – 3 779 057 человек; летальных исходов – 102 808; проведели ПЦР-тестирование – 19 034 214.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2405;

Винницкая область – 411;

Волынская область – 515;

Днепропетровская область – 1424;

Донецкая область – 1258;

Житомирская область – 1193;

Закарпатская область – 354;

Запорожская область – 787;

Ивано-Франковская область – 590;

Киевская область – 789;

Кировоградская область – 315;

Луганская область – 418;

Львовская область – 1195;

Николаевская область – 951;

Одесская область – 1979;

Полтавская область – 329;

Ровенская область – 694;

Сумская область – 1527;

Тернопольская область – 555;

Харьковская область – 2046;

Херсонская область – 1234;

Хмельницкая область – 1419;

Черкасская область – 839;

Черновицкая область – 679;

Черниговская область – 612.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

11 февраля в Украине зафиксировали 38 212 новых случаев Covid-19, умерли 265 больных. 10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина находится на пике заболеваемости новой волной Covid-19.