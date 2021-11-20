В Украине обнаружили более 18 тыс. больных Covid-19

За сутки 19 ноября в Украине обнаружили 18 250 новых случаев Covid-19.
Это гораздо меньше предыдущего показателя. Прирост снижается третий день подряд, сообщает Министерство здравоохранения.
Среди новых больных детей – 1463, медработников – 380. В больницы госпитализировали 3 594 человека; летальных исходов – 664; выздоровел – 21 979 человек.
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Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Днепропетровской области (1 870), Киеве (1 484) и Запорожской области (1027).
За все время пандемии в Украине заболело 3 322 308 человек; поправилось – 2 748 500 человек; летальных исходов – 80 895.
Количество новых случаев Covid-19 в регионах Украины:
Киев – 1484
Винницкая – 776
Волынская – 652
Днепропетровская – 1870
Донецкая – 1010
Житомирская – 547
Закарпатская – 519
Запорожская – 1027
Ивано-Франковская – 570
Киевская – 965
Кировоградская – 234
Луганская – 255
Львовская – 1017
Николаевская – 907
Одесская – 840
Полтавская – 931
Ровенская – 661
Сумская – 461
Тернопольская – 336
Харьковская – 657
Херсонская – 222
Хмельницкая – 735
Черкасская – 704
Черновицкая – 203
Черниговская – 667
В мире по состоянию на утро 19 ноября зафиксировали 256,3 млн случаев заражения коронавирусом. В частности, зафиксировали почти 5,15 млн. смертей.
18 ноября в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 725 украинцев.
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