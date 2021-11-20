В Украине обнаружили более 18 тыс. больных Covid-19

Сообщили статистику коронавируса за последние сутки. Фото: ua.news

За сутки 19 ноября в Украине обнаружили 18 250 новых случаев Covid-19.

Это гораздо меньше предыдущего показателя. Прирост снижается третий день подряд, сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых больных детей – 1463, медработников – 380. В больницы госпитализировали 3 594 человека; летальных исходов – 664; выздоровел – 21 979 человек.

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Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Днепропетровской области (1 870), Киеве (1 484) и Запорожской области (1027).

За все время пандемии в Украине заболело 3 322 308 человек; поправилось – 2 748 500 человек; летальных исходов – 80 895.

Количество новых случаев Covid-19 в регионах Украины:

Киев – 1484

Винницкая – 776

Волынская – 652

Днепропетровская – 1870

Донецкая – 1010

Житомирская – 547

Закарпатская – 519

Запорожская – 1027

Ивано-Франковская – 570

Киевская – 965

Кировоградская – 234

Луганская – 255

Львовская – 1017

Николаевская – 907

Одесская – 840

Полтавская – 931

Ровенская – 661

Сумская – 461

Тернопольская – 336

Харьковская – 657

Херсонская – 222

Хмельницкая – 735

Черкасская – 704

Черновицкая – 203

Черниговская – 667

В мире по состоянию на утро 19 ноября зафиксировали 256,3 млн случаев заражения коронавирусом. В частности, зафиксировали почти 5,15 млн. смертей. 18 ноября в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 725 украинцев.