В Украине новый главный разведчик. Зеленский подписал указ

Фото: ГРУРазведку возглавил Кирилл Буданов. Фото: ГРУ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника Главного управления разведки Василия Бурбу.

Указ от 5 августа опубликовали на сайте Офиса президента.

На эту должность назначили Кирилла Буданова.

Пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбо начальником ГУР в 2016 году.

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"Зеленский назначил новым начальником Главного управления разведки Буданова - освободив Бурбу. В апреле мы фиксировали его на непубличной встречи с экс-прокурором АТО Куликом и экс-сотрудником СБУ времён Януковича Вильчинским сразу после визита в ОП", - сообщила программа расследований "Схемы" в Twitter.

Заместителем главы Офиса президента президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова. Татаров занимал должность в системе МВД во времена министра Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.