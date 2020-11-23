В Украине найдут лучшую и худшую тюрьмы

Малюська рассказал, что в Украине создадут рейтинг тюрем. Фото: pexels.com

Для реформирования системы отбывания наказаний составят рейтинг тюрем.

"Мы вводим систему рейтингования тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту SURGe в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО. Система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризует учреждения исполнения наказаний", - написал в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Министр отметил, что система позволит получить всестороннее представление о состоянии тюрем. Установят приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы и объективные критерии для оценки работы учреждений.

Это позволит понять, какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие. И почему так случается, заявил Малюська.

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После этого будут приниматься решения о кадровых и финансовых изменениях, о предоставлении поддержки или усиления контроля.

Малюська подытожил, что чтобы тюрьмы начали конкурировать между собой, необходим такой рейтинг.

Три украинские тюрьмы уже подготовили к продаже. Аукционы состоятся в ближайшее время. Стартовая цена составляет 220 млн грн.