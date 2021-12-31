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пятница, 31 декабря 2021 11:45

В Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс
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В Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) под названием РК-10.

Новую систему вооружения установили на бронеавтомобиле Варта. Об этом сообщает Defense Express.

Реактивная система, разработанная в киевском конструкторском бюро Луч, имеет ближний радиус действия. Она рассчитана на поражение воздушных и наземных целей на расстоянии до 12 км. Наблюдение и наведение на цель производится благодаря лазерной "дорожке".

РК-10 должен заменить устаревший ЗРК Стрела-10, находящийся на вооружении с 1976 года.

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Бронеавтомобиль Варта построили на шасси МАЗ-5434. Автомобиль приводится в движение шестицилиндровым турбодизелем Weichai мощностью 380 л.с.

РК-10 должен заменить уже устаревший ЗРК Стрела-10, который состоит на вооружении с 1976 года. Фото: defence-ua.com
РК-10 должен заменить уже устаревший ЗРК Стрела-10, который состоит на вооружении с 1976 года. Фото: defence-ua.com
РК-10 должен заменить уже устаревший ЗРК Стрела-10, который состоит на вооружении с 1976 года. Фото: defence-ua.com

Украинские судостроительные компании подписали контракт с французскими партнерами о строительстве пяти судов для Государственной пограничной службы. Производство будет проходить на верфях Николаева.

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