В Украине будут меньше печатать авторов из России, Беларуси и Армении

Будут меньше печатать книг неукраинским языком. Фото: Укринформ

В изданиях Национального союза писателей Украины не будут публиковать произведения писателей из стран, выступающих против территориальной целостности Украины.

Украинские литераторы решили прекратить проведение совместных акций (творческие вечера, "круглые столы", конференции) с дипломатическими представительствами вышеупомянутых стран, сообщает пресс-служба в "Украинской литературной газете".

Среди таких стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан.

"Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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