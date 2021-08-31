В ЮАР нашли новый опасный штамм Covid-19

Открыли новый штамм коронавируса. Фото: Reuters

Новый южноафриканский штамм коронавируса Covid-19 C.1.2 может обладать повышенной способностью к распространению.

Новый штамм обладает тревожным количеством мутаций. Мутации нового штамма дают ему "способность к быстрому распространению", а также повышенную сопротивляемость антителам, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование специалистов.

Неизвестно, будут ли имеющиеся на данный момент вакцины от Covid-19 действенными против C.1.2.

Штамм C.1.2 мутировал из C.1, который являлся доминирующим в ЮАР в середине 2020 года. Также именно в ЮАР был впервые обнаружен штамм "бета", который на данный момент входит в категорию штаммов, вызывающих беспокойство у ученых.

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Впервые штамм C.1.2 был обнаружен в ЮАР еще в мае в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. К 13 августа новый штамм достиг шести из девяти провинций ЮАР, а также проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.