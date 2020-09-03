В туристической стране начался второй пик коронавируса

За последние сутки в Турции умерли от коронавируса 45 человек. Фото: pixabay.com

В Турции начался второй пик эпидемии коронавируса нового типа Covid-19. Одной из причин может быть несоблюдение мер защиты.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает SoL Haber.

"Сейчас мы переживаем второй пик первой волны. Количество пациентов и количество жизней, которые мы теряем, увеличивается как в нашей стране, так и в мире", - сказал Коджа.

За последние сутки в Турции умерли от коронавируса 45 человек. Было выявлено 1596 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране болезнь диагностировали у 273 301 человека.

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Тем временем украинцы массово посещают Турцию с ее курортами. Почти миллион человек этим летом посетили Анталию. Треть из них-украинские граждане.