В Турции идентифицировали тело капитана затонувшего сухогруза "Арвин"

Обнаружения тела капитана подтвердило посольство РФ в Турции. Фото: glavcom.ua

Спасатели обнаружили во время поисковой операции тело гражданина России, капитана затонувшего в Турции сухогруза Arvin Виталия Галенко.

Об этом сообщает ТАСС.

"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", - говорится в сообщении.

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Посольство РФ в Турции также подтвердило обнаружение тела россиянина.

17 января у побережья Турции затонуло судно Arvin. На борту судна находилось 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины. По имеющимся данным, владельцем затонувшего судна является украинская компания "Arvin Shipping LTD". Морская авария произошла из-за сильного шторма.