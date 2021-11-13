В Сумской области на улице нашли трехметрового питона

Мертвый трехметровый питон лежал у мусорных баков. Фото: Нацполиция

В Шостке Сумской области на улице обнаружили мертвого трехметрового питона.

Правоохранители выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице. Об этом сообщает полиция Сумской области.

"Женщина увидела возле мусорных баков в центре Шостки крупную змею и сообщила о своей находке в полицию. Прибыв на вызов, сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающийся уже не жив", - сказано в сообщении.

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В Австралии огромный питон длинной 3 м выдвинулся с полки со специями в супермаркете и оказался в нескольких сантиметрах от лица покупателя.