В стране кардинально изменится погода

23 июля практически повсюду в Украине будет сухо и солнечно.

Атмосферный фронт ушел, а низкое давление сменяется повышенным, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Жара отстала, облаков все меньше, солнца больше. Вот такая замечательная синоптическая ситуация в стране. Наслаждайтесь этой идеальной погодой, потому что уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Атмосферный фронт покинул южную часть Украины

В Карпатах возможны локальные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня от севера к югу обещает быть комфортной. С запада к востоку в Украине ожидается +23...28°С.

В Киеве пятница обещает солнце, белые облака, синее небо и +24...25°С.

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22 июля на восток и юг Украины придет похолодание. На западе и севере столбики термометров снова поползут вверх. Осадки будут преобладать сегодня в некоторых западных областях, в Крыму, а также на крайнем востоке.